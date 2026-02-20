県議会の3月定例会が、20日開会し、過去6番目に高い、9207億円にのぼる新年度の一般会計当初予算案が提案されました。18日、設計の事業者が決まったスポーツ・コンベンションセンターの整備事業も盛り込まれています。20日、開会した県議会の3月定例会。今年度より8％増えて2年連続のプラス予算となる9207億2400万円の新年度の一般会計当初予算案が提案されました。（塩田知事）「引き続き、「稼ぐ力」の向上や産