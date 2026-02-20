長岡市の小学生がビルの一室をリノベーションする産学連携プロジェクトに参加。完成した部屋がお披露目されました。 プロジェクトは、新潟大学附属長岡小学校・新潟工科大学・小柳建設が連携して進めてきました。ビルの一室を作曲やカラオケなどが楽しめる交流スペースへとリノベーションし、18日にお披露目されました。 ■児童 「長岡には音楽に関われる場所が少なくなっていて、誰でも音楽に関われるよ