20日、JR谷山駅から慈眼寺駅の間で、通常は立ち入ることができない線路を歩くことが出来る特別なイベントが開かれました。JR九州が開いた体験イベントは、指宿枕崎線が保守工事のため日中、計画運休されたことを活用して行われました。遠くは滋賀県などから12人が参加し、はじめに「アルミカート」と呼ばれる通常は保守作業で使う小型の車両に乗り込み線路の走行を体験しました。（参加者）「高さが低くてスピード