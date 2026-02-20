市民が作る大きな雪像に注目です。十日町市で恒例の『十日町雪まつり』が20日から始まりました。 『十日町雪まつり』は今年で77回目。十日町市内には42点の雪像が展示されています。こちらは毎年参加している『ひのスノーマン』。絵本の世界がテーマです。 ■男性 「迫力ある作品を僕らや他の団体も作っているので、色々な作品を見て楽しんでもらえれば。」 雪まつりは20日午後6時から始まり、雪像の審査会