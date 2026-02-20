広島県福山市で約30万本の菜の花が見頃を迎えています。■訪れた人「海と黄色がとてもきれいで来て良かったです」暖かい日差しを受けて風に揺れる菜の花。福山市田尻町の菜の花畑です。地元の住民が26年前から手入れを続ける約30万本の菜の花が見頃を迎えました。■花の会藤井省治会長「前が全面的に瀬戸内海の海の青なので青と黄色と。ここに来ていただいてちょっとだけでも癒やしになれば」菜の花は3月いっぱい楽しめるとい