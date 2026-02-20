道路の混雑度が全国ワースト1位の鹿児島市。渋滞の解消に向けて国土交通省や県、大学の有識者などが意見を交わす協議会が開かれました。市が新年度に社会実験を行う予定の通勤時間帯の時差出勤も対策として示されました。市街地の道路の混雑度が、全国ワースト1位の鹿児島市。県内の主要な渋滞箇所123か所のうち、約9割の106か所が鹿児島市に集中しています。鹿児島市は渋滞を解消するために国土交通省や県、大