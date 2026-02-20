大阪府吹田市の関西大学幼稚園に男が侵入し、女性職員を羽交い絞めにしたなどの事件で、逮捕された３４歳の男の精神状態を調べる鑑定留置がはじまりました。吹田市の建設作業員、松本勇樹容疑者（３４）は、建造物侵入の疑いと、逮捕監禁傷害の疑い、麻薬および向精神薬取締法違反の疑いがもたれています。逮捕後の調べに対し、松本容疑者は、「大麻の影響で命を狙われていると思うようになり、最終的に幼稚園に逃げ込んだ」