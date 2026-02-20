大阪府は、不動産クラウドファンディングの『ヤマワケエステート』に対し、業務の一部を６０日間停止するなどの行政処分を行いました。大阪市中央区に本社のある『ヤマワケエステート』。不動産への出資を募り、運用して利益の一部を配当する、などとして総額１４００億円以上の応募を集めています。（会社発表・２５年１２月末実績）不動産特定共同事業法では、商品ごとに資金を管理する『財産の分別管理』が定められていま