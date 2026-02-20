元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。WBCで日本代表の井端弘和監督（50）が決断に迫られる重要なケースを指摘した。江川氏は今から悩むことではないと前置きした上で、「打線の中にまったく打てなくなる選手」が出た場合を悩みどころと指摘した。WBCでは過去に第1回大会で福留孝介、第2回大会でイチロー、そして前回大会で村上宗隆が経験したように重要な選手が突然の不振に陥るケースがある