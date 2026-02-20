人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第129話「黒いレックウザ、決着の時」あらすじ＆先行場面カットが公開された。あわせて、ポケモン30周年ロゴ（アニポケVer.）とポケモン30周年記念アニポケスペシャルイラスト、PVが公開された。【動画】キャプテンピカチュウだ！公開された『ポケモン』30周年PVスペシャルイラストは、アニポケのキャラクターデザインを担当している