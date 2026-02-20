芥川、直木両賞の贈呈式で写真に納まる（左から）直木賞の嶋津輝さん、芥川賞の畠山丑雄さんと鳥山まことさん＝20日午後、東京都内第174回芥川賞、直木賞（日本文学振興会主催）の贈呈式が20日、東京都内で開かれ、「時の家」の鳥山まことさん（34）と「叫び」の畠山丑雄さん（34）に芥川賞が、「カフェーの帰り道」の嶋津輝さん（56）に直木賞が贈られた。建築士でもある鳥山さんは自宅の建築過程で感じた職人の丁寧な仕事ぶ