ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートの女子シングルで17歳の中井亜美選手が銅メダルを獲得しました。実は、中井選手と熊本に、意外なつながりがありました。■実況「ミラノオリンピックの最終滑走は日本の17歳」オリンピック初出場の中井亜美選手。ショートで自己ベストをマークし1位で迎えたフリー。プレッシャーを感じさせない華麗な演技で堂々の銅メダルを獲得しました。中井選