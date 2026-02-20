札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告（32）＝殺人や死体遺棄などの罪で起訴＝の行為を手助けした罪に問われた母親の無職浩子被告（63）の弁護人は20日、懲役6月、執行猶予2年とした札幌高裁判決を不服として上告したと明らかにした。控訴審で無罪を主張していた。19日の高裁判決は、懲役1年2月、執行猶予3年とした一審札幌地裁判決を破棄し、娘の死体遺棄罪は自宅の浴室に頭部を運び