?長嶋イズム?継承だ――。巨人・阿部慎之助監督（４６）が２０日に、沖縄・那覇キャンプで昨年６月３日に８９歳で亡くなった巨人終身名誉監督の長嶋茂雄さんが監督時代に披露していた「鬼ノック」を実施した。全体練習終了後に実施された個別練習でのこと。高卒２年目の石塚を三塁に、二塁には門脇、浦田、育成の宇都宮を就かせておよそ３０分間で約３００球を４人に打ち込んだ。左右に際どい球を打ち、ヤングＧを飛び込ませた