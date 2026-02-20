「ぜんぶ、あなたのためだから」(テレビ朝日) テレビ朝日のオシドラサタデー枠で放送中のドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」。本作は夏原エヰジによる同名小説を、藤井流星の主演で映像化したもの。登場人物の嫉妬や自己愛が渦巻く、"エゴミス"の真骨頂とも言える作品だ。幸せな1日になるはずだった結婚式の最中に、新婦が血を吐いて倒れてしまうという衝撃の幕開けから物語は展開していく。結婚式の日、祝福の拍手の中で