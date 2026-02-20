きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗った釣り船が衝突しました。海に投げ出された13人全員が救助されましたが、2人が心肺停止です。 【画像を見る】｢船がぱーんって真っ二つに｣ 貨物船と釣り船が衝突 三重･鳥羽市沖 鳥羽海上保安部によりますと、きょう午後1時頃 鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報がありました。 貨物船が衝突したのは、釣り客ら13人が乗った釣り船で、衝