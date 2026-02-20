三重県津市のアパートで、知人女性の首を絞めて殺害したとして、ブラジル国籍の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍で津市の無職、ドス・サントス・アリムラ・マルセロ容疑者(38)です。警察によりますと、アリムラ容疑者は今月10日ごろ、津市高茶屋6丁目にある自宅アパートで、タイ国籍で愛知県岡崎市に住むナルスエ・スパーラックさん(47)の首を絞めて殺害した疑いが持たれて