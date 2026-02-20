２４年の羽田盃・Ｊｐｎ１を制したアマンテビアンコ（牡５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ヘニーヒューズ）が、総武Ｓ・オープン（３月８日、中山競馬場・ダート１８００メートル）で１年１１か月ぶりの復帰戦に挑む。鞍上はクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に依頼していることがわかった。シルク・ホースクラブが２０日までにホームページで発表した。同馬は２４年４月の羽田盃を勝った後、１０月に左前脚の屈腱炎を発症