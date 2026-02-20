皆さんは、Siataと呼ばれる自動車メーカーをご存じだろうか？名前は知っているけど、その歴史は知らないという人が多いのではないかと思う。筆者も実はその一人だった。設立されたのは、1926年。アマチュアのレーシングドライバーだった、ジョルジョ・アンブロシーニが立ち上げた。そもそもSiataという名前は、当時のイタリア自動車メーカーが名づける常道ともいえる、頭文字の羅列。Siataの場合はSocietà Italiana Auto Tras