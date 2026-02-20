倉敷警察署 倉敷警察署は20日、無免許運転でひき逃げ事故を起こした住所不詳で自称接客業の男A（21）を、無免許過失運転致傷とひき逃げなどの疑いで逮捕しました。また、男Aの身代わりで虚偽の申告をした岡山市の会社員の男B（20）を犯人隠避の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男Aは2025年11月13日午後1時ごろ、倉敷市の県道を無免許で普通乗用車を運転し、停止中の普通乗用車に追突。相手の男性（48）に頚椎を捻挫