今井美樹（C）MBS シンガーの今井美樹が、MBS／TBS系全国ネット放送「日曜日の初耳学」（2月22日22時〜）＜インタビュアー林修＞に出演。大ヒット曲『PRIDE』制作秘話、慣れない海外生活で「今思い出しても胸が痛い」という母としての苦悩と葛藤。ロンドン移住、子育て、歌手活動、激動のこれまでを振り返る。【写真】今井美樹「日曜日の初耳学」＜インタビュアー林修＞トークの模様林修が“時代のカリスマ”と対峙