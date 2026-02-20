名古屋市で記者会見する中部経済連合会の勝野哲会長＝20日午後経団連の筒井義信会長は20日、中部電力浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正を巡り「国民の信頼を揺るがしかねない事象だったと考えており遺憾だ」と述べた。名古屋市で開いた地元経済団体との懇談会後の記者会見で話した。筒井氏は原発について「安全性の確保と同時に、国民の理解や地元の理解を積み上げて運営されるべきだ」と指摘した。電力会社には高い倫理観や