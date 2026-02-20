幼稚園の1学級あたりの子どもの数がこれまでの原則35人以下から30人以下へと引き下げられます。松本文科相：よりきめ細かい幼児教育、そして高い質の教育というものが、今回の改正によってより提供されていくことを期待したい。松本文科大臣は20日朝の閣議後の会見で、4月1日から幼稚園の1学級の子どもの数を原則35人以下から30人以下へ引き下げるための省令を公布したと明らかにしました。改正は1995年に原則40人以下から35人以下