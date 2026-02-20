元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が19日、Instagramを更新。胸に穴が空いた服を着た、無防備なプライベートショットを公開した。【映像】長濱ねる 水着姿＆胸に穴が空いた私服（複数あり）2025年7月15日に、2nd写真集『長濱ねる』を発売した長濱。Instagramでは、フィンランドの海でたたずむ水着姿の写真集オフショットをアップしており、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野生児だった」と話