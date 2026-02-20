AAA・宇野実彩子プロデュースのファッションブランド「LAVANDA（ラバンダ） 」から、世界的ワークウェアブランド Dickies®（ディッキーズ） とのスペシャルコラボアイテムが登場♡タフで機能的なDickies®の魅力に、LAVANDAならではのフェミニンなデザインを融合した特別ラインは、春夏の着こなしをアップデートする逸品揃い。デイリーに活躍するアイテムがラインアップされています