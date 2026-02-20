サケの人工ふ化事業に関する検討会であいさつする北海道漁業管理課の古明地恵一担当課長（奥左）＝20日午後、札幌市秋サケ漁獲数の記録的な減少を受け、北海道は20日、安定的な人工ふ化事業を目指す事業者や有識者でつくる検討会初会合を札幌市で開いた。道内各地域でのふ化事業の規模見直しなどを議論し、資源回復に向けた方策を検討する。2026年度にかけて複数回開催する。北海道漁業管理課の古明地恵一担当課長は「来遊数減