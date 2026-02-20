歌手・小柳ルミ子（７３）が２０日、都内で行われた「毎日少しずつ、柔らかい体になる！」（大和出版）の発売記念会見に出席した。小柳は、本の仕上がりについて「読みやすいし見やすいし、めちゃくちゃすてきに仕上がった」と満足げ。これまでも、何度か出版オファーを受けたと言い「７３歳の今だからこそ、体に関する本を出す意味や価値があると思った」と、発売のタイミングについて明かした。今の目標は「８０歳になっても