シンガー・ソングライターまふまふ（年齢非公表）が20日、X（旧ツイッター）を更新。手術が無事終了し、退院したことを報告した。まふまふは17日に「今日から入院でおやすみします！明日はいよいよ手術の日！はやく治して今年もたくさん音楽やろー！がんばってくるねー！」と投稿。翌18日には「みんなあぁあぁ手術成功したよおただいまあぁあぁポストするポストする。送信送信。文章をポストする。」と報告するとともに、「まだ体