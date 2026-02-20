東京の目黒駅から2駅の人気エリア、「武蔵小山」で起きたのは“地上げ”をめぐる放火事件でした。立ち退きに応じなかった住宅を放火しようとしたなどの疑いで、不動産会社の社員・内藤寛己容疑者（31）ら6人の男が逮捕されました。東京・品川区の武蔵小山は、タワーマンションの建設など再開発が進む一方で、昔ながらの商店街も残る人気の地域です。地元住民からも「目黒駅まですぐ。アクセスがいい。横浜方面も一本」「近所付き合