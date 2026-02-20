12年に死去した歌手桑名正博さんと歌手アン・ルイスの長男でミュージシャンの美勇士（44）が20日、Threadsを更新。自身の母と似ていると話題になっているミラノ・コルティナオリンピック（五輪）女子フィギュアスケートのアリサ・リュウ（20＝米国）に言及した。ショートプログラム（SP）3位から出た世界女王のアリサ・リュウは19日のフリーで初の金メダルを獲得。SNS上では「アリサ・リュウって、ちょっと若いころのアン・ルイス