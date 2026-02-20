「セクシーに生きるJust be yourself」を掲げるランジェリーブランド「RAVIJOUR」が、アイドルグループ「AKB48」の元メンバーで女優の谷口めぐさんを起用した最新ビジュアルを公開しました。春の訪れに心踊る、鮮やかな色彩を纏うランジェリーコレクションです。ランジェリー姿の谷口さんの美ボディーは必見です。【写真】AKB48時代の谷口めぐさん（2016年）繊細なレースや刺繍が春の訪れを予感させる4つのシリーズ。「アヴェネル