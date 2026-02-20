私（アユ）は夫のシンゴと3人（大学2年生、高校1年生、中学1年生）の子どもを育てています。夫の妹であるナナちゃんは数年前に結婚し、この度、第一子である女の子を出産しました。うちの子たちはナナちゃんにはとても可愛がってもらっていたので、出産祝いに何をあげようか家族で考えていたのです。すると義母から、長女が生まれたときにナナちゃんからお祝いでいただいたベビー服を貸してほしいと言われてしまいます。処分したこ