義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？第20話ありがとう【編集部コメント】「義兄、首の皮一枚でつながる」といったところですね。もちろんそれはイツキさん夫婦も一緒、コウタさんも心なしか最近は人任せ癖が減ったそうです。義母のことは今回、きちっと