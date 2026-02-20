三重県明和町で19日と20日、2日続けて不審火が発生し、警察は連続放火の可能性もあるとみて調べています。消防などによりますと、20日午前11時ごろ、明和町池村で「プレハブから煙が出ている」と消防に通報がありました。消防車7台が出て、火は30分ほどで消し止められましたが、プレハブの小屋およそ10平方メートルが燃えました。ケガ人はいませんでした。20日の現場から1キロほど離れた場所では、19日に農機具が入