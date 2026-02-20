今年度で創立１５０周年を迎えた高崎市の上郊小学校に記念碑が贈られ、子どもたちが１０年後の自分にあてた手紙を埋めました。 創立１５０周年の記念碑を寄贈したのは、上郊小学校の卒業生で元県議の岸善一郎さんです。 ２０日は、全校児童約２８０人と地域の人たちを集め記念碑の除幕式が開かれました。 石碑のタイトルは「はばたく」で、羽の形が印象的です。土台に使用されたカラフルな石のように、世界中の人と関わりたくま