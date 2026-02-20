記録的な少雨により一部地域で取水制限を行っている高崎市は、渇水の影響を受けている八束浄水場に、別の浄水場からタンク車を使い、水を運搬する対策を進めています。 水道水や農業用水の取水元となっている富岡市の大塩貯水池では、２０日時点の貯水率が１９％と深刻な状況になっています。 こうした状況を受け、この貯水池から水が送られている高崎市吉井町の八束浄水場には、１８日から、市内の別の浄水場の水がタンク車で運