県議会は２０日に本会議を開き、各派の代表質問が行われました。 このなかで山本知事は、企業誘致を進めるため、不動産取得税の納税分を補助するなど、新たな補助制度を創設する考えを示しました。 これは、自民党の金井康夫議員の質問に答えたものです。 山本知事が新たに創設する考えを示したのは、政府が掲げる成長分野を中心に新しい拠点整備を行う企業を対象に、不動産取得税を全額補助するものと、東京２３区から本社機能