前橋市の中心市街地の再開発について、計画が当初の予定より１年程度遅れることが明らかになりました。 前橋市の中心市街地の再開発については、市を含む地権者が２０１８年に準備組合を設立し、調査や測量などを行ってきました。 ２０日の市長の定例会見では、再開発事業に関して、物価高騰の影響で事業費や市の負担の大幅な増加が見込まれることから、準備組合で計画全体を再検討することが明らかになりました。 市によります