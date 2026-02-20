福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） いもフェスパフェやモンブラン、クレープ、スイートポテトのタルトから芋焼酎まで、さつまいもを使ったスイーツ＆アルコールを8店舗が出品する。日時:2月23日(月・祝)午前11時〜午後5時場所:須崎公園 イベント広場（福岡市民ホール）https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58555/太宰府梅乃市梅干し、焼きそ