１６日未明、東広島市の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さん（４９）が殺害されているのが見つかりました。 関係者によると現場から逃げて近くの家に助けを求めた川本さんの妻が、警察に「金品目的の犯行ではない」という趣旨の話をしていたということです。 また別の関係者の話では、妻は警察に「犯人に家の包丁で脅された」とも話していたということですが、自宅にあった包丁かどうかはわから