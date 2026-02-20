20日(金)は、各地で朝から日差しが降り注ぎました。昨日からの気温の変化、そして一日の中での気温の変化も大きくなりました。20日(金)朝の最低気温は、津南町-9.6℃、魚沼市小出ｰ.6℃まで下がり今シーズン一番の冷え込みになりました。 一方、日中は日差しが届いて寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区9.4℃、上越市高田8℃など昨日より4℃前後高くなったところが多くなりました。 さて、土日は絶好のお出か