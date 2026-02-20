2月22日はニャンニャンニャン、ネコの日ということで、長島さんに伝えてもらいます。 「あなたはどっち派」で、あなたはイヌ派？ネコ派？をたずねたところ、６割がイヌ派、４割がネコ派という結果になりました。では、ペットとして飼われているイヌとネコの数を見てみましょう。 長年、イヌの方が多かったのですが、2014年にネコが逆転しました。以降、ネコがリードを広げ、2023年と2024年には900万匹を超えています。