２０日昼過ぎ、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し、２人が心肺停止となっている事故で貨物船が呉市の会社所属であることがわかりました。 海上保安庁などによると午後１時ごろ、鳥羽市南東の沖合で貨物船「新生丸」の船長から「小型船と衝突した」と通報がありました。 小型船は遊漁船の「功成丸」で当時、船長と釣り客あわせて１３人が乗っていました 消防によりますとこれまでに１０人が病院に運ばれましたが、２人