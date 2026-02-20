●3連休は、あす21日(土)と連休最終日の23日(月)がお出かけ日和●あさって22日(日)は4月並みの暖かさ。ただしにわか雨や、黄砂&花粉の飛来に注意●来週はしばらくぐずつきやすい空模様に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう20日(金)は気圧の谷の通過で朝から雲が多めでしたが、日中はよく晴れて日ざしもしっかり届いてきました。最高気温は16度を超えたところもあり、季節先取りの過ごしやすい陽気となりました。 少しずつ日中