２月２０日午後、北海道小清水町の海岸で、それぞれ１０代と２０代とみられる日本人男性２人が流氷に乗ったまま流されました。２人は救助され、けがはないということです。２人が流されたのは小清水町の海岸です。午後３時ごろ、網走消防から網走海上保安署に「小清水町の海上で流氷に乗った２人が漂流している」と通報がありました。網走海上保安署などによりますと、２人は１９歳と２０歳の日本人男性だということです。午後４時