アメリカのトランプ大統領は、政府が持つ未確認飛行物体＝UFOや宇宙人に関する文書などの公開を指示すると明らかにしました。記者「宇宙人は実在しますか？」アメリカトランプ大統領「実在するかはわからない」トランプ大統領はこのように話した上で、SNSで国防長官や関係省庁に対し、「宇宙人やUFOなどに関する政府文書などの特定と公開を進めるよう指示する」と明らかにしました。アメリカでは14日に公開されたインタビューで