千葉県船橋市の貴金属買売店の入り口に展示されていたレプリカの金貨2枚を盗んだとして、無職の65歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の寺内弘容疑者（65）です。警察によりますと、寺内容疑者は先月28日、船橋市の貴金属買売店の入り口に展示されていたおよそ2万円相当のレプリカの金貨2枚を盗んだ疑いがもたれています。寺内容疑者は容疑を認めた上で「盗んだときはダミーの金貨だと気がつかな