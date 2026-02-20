日本野球機構（NPB）は20日、NPB審判員はボランティア活動の一環として、1月15日に神奈川県鎌倉市の重症心身障がい児者施設「社会福祉法人聖テレジア会鎌倉療育医療センター小さき花の園」を訪問し、入所者と触れ合ったと発表した。▼原審判員「それぞれのフロアに野球好きの方がいらして、少しでも喜んでいただけたのなら、来訪した自分たちにとってもうれしい限りです」▼村山審判員「入所者の方々が楽しそうにしている