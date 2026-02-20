アミュプラザくまもとで、プレミアム付き商品券の販売が始まりました。プレミアム分は50％。少しでもお得に買い物をしようと、朝から長蛇の列ができました。 ■洲粼湧貴記者「きょうは平日の金曜日ですが、ものすごい行列ができています」 20日から販売が始まったアミュプラザくまもとのプレミアム付き商品券。1セット1万円で販売され、1万5千円分の買い物ができます。この日販売されたのは2000セットで、平日の朝にも