ポンプ車など30台が出動きょう午後、横浜市の住宅で火事があり、焼け跡から性別不明の遺体が見つかりました。この家に住む30代の男性と連絡が取れていないということで、警察が身元の確認を進めています。【写真を見る】「住宅から火が…」横浜市保土ケ谷区の住宅で火事焼け跡から性別不明の遺体発見連絡の取れない30代男性か身元の確認進める警察によりますと、きょう午後3時すぎ、横浜市保土ケ谷区で「住宅から火が出てい